保險局副局長蔡火炎表示，金管會將在「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」中增訂外匯價格變動準備金新制，讓壽險業可用較彈性方式管理匯率風險及避險成本，達到強化壽險資本健全性的長期目標。

蔡火炎說明，壽險業經風險管理委員會審議並呈報董事會通過後，可申請改採新制。新制差異包括調整累積上限的計算基礎、刪除傳統避險成本的額外提存與沖抵機制，固定提存比率升至1.2％，沖抵下限調降為0、額外提存沖抵比率升至100％。

考量新制將提高額外提存及沖抵比率，準備金須有較適足水位，以承受較大的匯兌損益波動。蔡火炎指出，新制累計上限為前3年平均國外投資部位（扣除OCI部位）的外匯風險值為計算基礎，外匯風險值是指在95％信賴水準下1年內最大可能的匯兌損失。

為協助壽險業增加外匯準備金儲備水位，金管會對此開放5類負債項下的準備金，可作為外匯準備金的提存來源，包括不動產增值特別準備、營業損失準備、重大事故準備金收回、自願強化提存準備及其他強化提存準備。

蔡火炎表示，根據新制試算，整體外匯價格變動準備金上限將由現制的約3000億元提高至9600億元。以7月底數據試算，若避險比率下降5％，每年預期可省下避險成本246億元、下降10％每年可省下492億元、下降20％每年則可省下982億元。

蔡火炎指出，金管會推動外匯價格變動準備金新制，目的為協助強化壽險業長期資本穩健，並提供壽險公司多一項更符合壽險業經營特性的避險選擇。不過，向金管會申請新制前要經公司董事會通過，且申請新制後無法再改回舊制，提醒壽險業者一定要慎重考慮。