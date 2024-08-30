40歲台灣男歌手蕭閎仁，是1997年《五燈獎》〈閩南語歌唱比賽〉兒童組五度五關得主。前陣子，他在社群宣布決定加入不動產業，已通過考試，昨(29日)更公開形象照，透露開始上工。

蕭閎仁2008年進軍演藝圈，隔年以首張同名創作專輯入圍第20屆金曲獎最佳新人獎。他2年前結婚，最近宣布妻子許馨懷孕，尚不知胎兒性別。為了扛下家計，蕭閎仁除了音樂事業，還決定入職不動產業，已考取不動產經紀營業員合格證明。

蕭閎仁參加過五燈獎五度五關的照片。（資料照）

蕭閎仁透露在淡水永慶不動產濱海沙崙店任職，這份工作對他來說，就是讓買賣雙方安心，過程透明順暢，歡迎有需求的人可打專線、加LINE找他服務。

蕭閎仁轉戰房仲。（圖／蕭閎仁臉書）

昨(29日)晚間，蕭閎仁再加碼公開工作形象照，他身穿格紋深色西裝，打上金黃色領帶，看起來頗有架式。蕭閎仁在文中寫下：「開始工作了！！」並透露服務範圍不限雙北地區，如果有關房子買賣的事，都可以找他。許多網友紛紛留言鼓勵：「轉換跑道～也不忘所長的音樂，加油～人生有無限可能」、「穿西裝好帥」、「那麼帥的房仲」、「業績長紅，順順利利。」