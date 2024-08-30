通訊軟體LINE日前結束Keep服務功能，雖然官方數度提醒用戶備份資料，但為避免還是有人錯過最終期限，LINE給出最後解方，民眾可在今年11月28日前提出備份申請，申請後LINE官方將另外提供下載資料的方式。
LINE Keep功能已在28日下午1點結束服務，雖然「Keep」功能的圖示標籤仍存在，但點擊後將開啟「Keep筆記」功能，是一個限制用戶本人查看、存儲內容的專屬聊天室。
因擔心民眾未能及時備份LINE Keep中的資料，LINE官方給出最後解方，民眾可在LINE應用程式齒輪中的「最新資訊」查看「Keep結束提供服務及相關備份說明」，點選申請備份後，需另外填寫個人資料，已確保為帳號用戶本人，最多2天的等待時間，就能收到官方的回覆確認信。
LINE指出，民眾完成申請後，約需2周來統整相關資料，接下來會透過官方帳號「Service Message」與用戶聯繫，申請備份的最後時間至今年11月28日22時59分為止，至於下載備份資料的最後期間則為今年12月28日22時59分，提醒民眾於期限內完成申請、下載，避免資料丟失。
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