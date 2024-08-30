【LIVE直播】京華城弊案重大發展 檢廉清晨突擊柯文哲住處搜索

檢廉偵辦京華城容積率弊案，為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840％的法律依據，是否有違背法令，涉及圖利罪，今（30日）一早就到柯住處進行搜索，引發各界注目。國民黨立委王鴻薇對此則透露，早就預言，柯文哲在這場司法案件裡面「凶多吉少」。

檢廉今天一早就現身柯文哲位於北市金山南路二段的住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲，將在搜索結束後，將柯文哲帶回廉政署偵訊，稍晚將移送北檢複訊。

王鴻薇稍早在廣播節目《千秋萬事》談到，這是政壇震撼彈，但也來的不意外，前兩天檢調大規模偵辦搜索沈慶京、應曉薇等人，就可以直接預告柯文哲「一定會辦」，此案原來就是劍指柯文哲，昨天柯文哲開記者會，還有媒體人講說搞不好在記者會中間被帶走，當然終究畫面並沒有出現。

針對柯文哲住家被搜索，王鴻薇說，自己跟很多人一樣早就預言，柯文哲在這場司法案件裡面「凶多吉少」，剛開始是京華城，但別忘了未來還有北士科跟台智光，好幾個案子等他。

★未經判決確定，應推定為無罪。