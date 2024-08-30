六方科-KY為精密金屬零件產業鏈中游的OEM製造商，主要產品包括車削、銑削和沖壓三大類，其產品應用範圍廣泛，包括汽車、工業應用、3C電子和醫療等四大市場，主要客戶為全球知名的Tier 1整車廠、光通訊品牌廠和記憶體品牌廠；除了在車用、雷射應用、科學研究和醫療領域應用追求成長外，隨著節能減碳意識抬頭和人工智慧的興起，公司亦積極布局散熱、半導體、運動、無人機及工業自動化眾多市場。

六方科-KY 2024年上半年合併營收為6.83億元，在景氣回溫帶動及美元高利率影響下，毛利率、營益率及稅後淨利率分別為23.44%、8.79%及22.90%，與去年同期的20.31%、6.86%及13.13%相較，呈現三率三升，稅後盈餘為1.56億元，年增1.06倍，每股盈餘為5.05元，顯示六方科-KY受去年工業和汽車類客戶庫存調整及新產品開發進度放緩的影響減弱，已明顯自谷底重新回到成長軌道。

六方科-KY表示，除了現有工業類客戶重新恢復拉貨外，並且與汽車類客戶配合開發之新產品零件將隨著新型號的銷售而放量，預計2024年下半年營運狀況將比上半年明顯增溫。

另外，由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了對中國的去中國化步伐，六方科-KY在精密工業重鎮的泰國，具備完整的電動車、工業類產品和3C電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國，另隨著AI熱潮，散熱、半導體及光通訊等新產品需求增加，相關供應鏈也逐步移轉至泰國，因此，公司預測明年的營運績效和業績增長將值得期待。

在產品布局和營運發展策略持續發酵的情況下，六方科-KY預期將持續為該公司注入新的成長動力，為應對未來的產能不足問題，六方科-KY已經開始自地委建新廠房，預計於今年第4季完工後開始裝設生產線。