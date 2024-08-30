今（30）日小編精選5件國內外財經大事。一般來說，無人繼承遺產除現金外，主要還是房地產、黃金、首飾等，但這些是歸國產署處理；國庫署這部分處理的是包括銀行存款、現金等部分。

至於無人繼承的原因很多，除了少子化，許多時候可能是有財務、債務糾紛、家族內部問題等。合計近十年無人繼承現金歸入國庫案件共455件，金額共14.18億。

【1】前七月 35筆遺產沒人領 7,505萬繳國庫

高額現金遺產沒人領。財政部國庫署29日表示，今年前七月底無人承認繼承現金遺產繳庫共計35件，總金額達新台幣7,505萬元，其中單一最大筆為1,701萬元，但有一半以上案件（16件）金額低於100萬元，悉數歸入國庫。

【2】AI光環失色 換蘋概股當領頭羊

輝達財報公布盤後走跌，市場失望賣壓出籠，在台積電領AI權值股走跌下，拖累台股29日開低最深下跌359點，隨後獲蘋概股應援跌幅收斂，終場下跌168點收22,201點，再度跌破5日與10日線，資金回轉中小型股避險，櫃買指數終場因此上漲0.7點收273.32點。

【3】碳定價時代來臨 2026年5月開繳碳費

環境部29日公告「碳費三子法」，環境部長彭啟明也正式宣告台灣進入碳定價時代，不過，彭先前多次強調，碳費制度年底就會上路，實際上碳費費率2025年1月1日生效，企業當年5月試申報、不繳費，直到2026年5月才開始繳納碳費。環團痛批，環境部當初規畫今年起徵、明年收費，如今延到2026年，根本跳票、大轉彎。

【4】輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨

輝達最先進AI晶片-Blackwell架構GPU何時出貨是市場最關注焦點，從執行長黃仁勳到財務長克瑞斯（Colette Kress）都給了答案，就是Blackwell問題已解決，將在第四季度開始生產，估計當季貢獻數十億美元營收。

【5】恐慌指數蠢蠢欲動 高盛：8月初股崩已經鳴槍示警

28日在輝達財報出爐前，市場呈不安氣氛，用來衡量市場恐慌氣氛的芝加哥波動率指數（VIX）指數一度大漲逾10％。高盛資產配置研究部門負責人穆勒格利斯曼（Christian Mueller-Glissmann）接受CNBC訪問時指出，儘管全球股市歷經8月初崩跌後已迅速收復失土，但他警告，美歐經濟疲態漸露下，風險偏好並未回復到先前水平。這說明一旦市場出現風吹草動，恐慌指數VIX就會急遽飆升。