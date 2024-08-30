儘管輝達財報優於預期，市場仍然陷入震盪，然台股29日開低走高、跌幅收斂終場跌168點，ETF低接買盤再度湧現。統計全體ETF市場263檔有77檔逆勢上揚，其中原型ETF復華台灣科技優息上漲外，成交量也排在台股ETF首位、約7.2萬張，市場對科技股的信心逐漸回籠，科技、半導體型ETF如台新臺灣IC設計等也收紅，債券ETF雖因美債殖利率反彈而小跌，但在聯準會降息確立前提下，成為市場積極切入的買點，成交量列居市場前茅。

據統計，高股息ETF中，元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、兆豐永續高息等權等也逆勢揚，法人指出，高股息ETF仍為內資勇於入市、大盤越跌越買卡位的首選。其中，復華台灣科技優息屬於月月息ETF的先驅、配息金額也相對穩定，最近二次均配0.18元、換算年化配息率達10.92％；法人指出，在台股行情震盪整理時買進卡位，等於提高殖利率表現，能夠吸引存股族、長線投資人的資金流入。

其他如債券ETF，下跌時也成為投資人布局時機，如群益ESG投等債20＋、元大美債20年、國泰20年美債，分別排在全體ETF成交量的二、四、五名，法人與散戶均積極布局聯準會即將降息而迎接的債市牛市行情。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，台股短線反彈至季線壓力後，又因輝達財報行情失靈，壓抑電子股反彈動能，不過從基本面觀察，預估隨全球半導體庫存調整結束、電子資通訊產品需求暢旺與消傳統消費性電子旺季將來臨，仍有利電子股後市表現機會，或可留意接下來蘋果新機銷售狀況及Fed降息進程再行布局。

法人表示，台股近期走向修正盤勢，雖然輝達財報優於預期，但仍敵不過台股震盪盤飾，不少半導體類股漲跌互見，觀察到部分添加ESG永續產業相關的投資題材，表現相對穩健抗跌，另外像是等權重系列ETF中，也有相對抵禦波動的ETF題材。

舉例來說，兆豐永續高息等權ETF表現逆勢上漲0.65％，呈現漲幅及成交量擴張的態勢，主要受惠於等權重機制有效分散各產業權重的指數編製原則，加上精選50檔臺灣永續高股息成分股，有助息收滾動下墊高成長力道的空間。