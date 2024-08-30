台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及之京華城案，昨（28）日指揮廉政署兵分48路搜索，檢廉發現，應曉薇在搜索前一晚，帶台胞證有意在台中清泉崗機場搭機到香港，因此提早一步依涉犯重罪，有逃亡之虞，緊急拘提到案。應曉薇辯稱，並非有意躲避，只是要前往香港替高齡的母親買藥。

應曉薇在偵訊時表示，母親已經高齡97歲，她要去香港替母親購買一款當地才有的藥品，並非要潛逃他國，他會坦然面對調查。

實際上，檢廉早已緊盯應曉薇行蹤，包括她6月前往加拿大參加女兒畢業典禮，與沈慶京、吳順明等前往威京集團、陶朱隱園，全都在檢方掌握之中。

檢廉發現，京華城及威京集團於2020年2月透過議員應曉薇找時任台北市副市長彭振聲，要求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕；可是京華城同年3月再透過議員應曉薇找到柯文哲時，此案便由上對下「直接交辦」。

柯文哲於2020年3月10日與應曉薇舉行便當會，京華城同年3月17日直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560％及更多樓地板面積等內容，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。檢廉追查金流發現，威京集團在應女陳情京華城案前後，雙方有多次異常鉅額金流，懷疑是賄款，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行、收賄罪。

檢廉發現，應女27日晚間有意出境到香港，以應女涉犯重罪，有逃亡之虞，緊急拘提應女到案，法院裁准羈押。

★未經判決確定，應推定為無罪。