36歲勇士球星柯瑞（Stephen Curry）確定與球隊簽下一年6260萬美元（約新台幣19.9億）的延長合約，若加上現有合約，柯瑞可望待到2026-2027年球季結束，柯瑞成為史上第一位單季薪資突破6千萬美元的NBA球員，生涯再添輝煌。

綜合外媒報導，此消息先由知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）率先披露，接著獲得柯瑞經紀人與球團證實，柯瑞簽下新合約之後，他將與詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）成為唯三生涯總薪資超過5億美元的NBA球員。

柯瑞生涯場均斬獲24.8分6.4助攻4.7籃板，拿下4座NBA總冠軍、2次年度最有價值球員，入選10次明星賽，靠著神準的三分球能力改變NBA球賽風格，保有多項聯盟三分球歷史紀錄，生涯三分球命中率高達4成26相當驚人。

根據Spotrac的數據，柯瑞不僅是史上第一位薪水達到6千萬美元的NBA球員，過往也是首位將薪資突破4千萬及5千萬美元的球星，若合約能夠完整走完，柯瑞NBA生涯的薪資收入就將突破5.3億美元。

柯瑞雖然已36歲，但身手仍具宰制力，巴黎奧運協助美國夢幻隊摘金，尤其在金牌戰對上法國的比賽，柯瑞大殺四方砍進24分，全都是靠三分球，近期雖傳出柯瑞有可能被交易到湖人，但最終流言不攻自破。