「范范」范瑋琪與「黑人」陳建州2011年結婚，2015年兩人迎來雙胞胎兒子飛飛、翔翔，一家四口生活幸福。最近有網友在大阪機場偶遇范瑋琪和陳建州現身，可見范瑋琪在後面拿著全家人的護照，陳建州滑著手機發現妻子拿著護照、機票拍拍他時，嘴型像是在說：「等一下」，引來網友好奇黑人是否在不耐煩。

最近有網友在「小紅書」發文，表示本月28日在大阪關西機場準備過海關時，偶遇范瑋琪一家，兩個兒子站在前面，接著是陳建州、范瑋琪依序走在後方。引來網友回：「美國護照？」原作者說：「是的，我也大吃一驚」，其他網友說：「范出生在美國，美籍正常吧」。

網友議論范瑋琪、陳建州的互動。（圖／翻攝自小紅書）

另有人問：「黑人是在不耐煩范范嗎」，其他網友說：「和我感覺一樣」、「應該不是，他對范瑋琪好，老夫老妻了比較隨和一些」、「黑人在說等一下等一下，應該在處理東西吧」、「怎麼感覺那個喜歡撩美女的黑人隱隱約約對他老婆不耐煩啊」、「什麼時候出來唱歌啊，懷念啊」。

范瑋琪、陳建州上月傳出離婚謠言，但已被否認。（圖／中時資料照）

范瑋琪與陳建州近年捲入不少風波，女方因罵蘇貞昌「狗官」、和張韶涵不合等八卦被批評，陳建州先前則是提告大牙遭不起訴。今年7月有網友在Threads上發問：「黑范真的離婚了嗎？」引來討論，而陳建州和范瑋琪之後則是在IG限動曬出一家四口照片，寫下：「暑假就是要全家一起去運動」，用行動擊碎謠言。