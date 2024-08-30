今天是開學日，不過全台從國小到高中仍有超過500個代理教師缺額，甚至有國中一周4堂數學課，全由不同老師輪番上課。一位家長憂心忡忡表示，好不容易遷戶口讓兒子擠進明星國中，看到課表上的國文老師竟是「待聘」二字，導師傳了一大堆代課單，因校方徵聘30多次代理老師，都沒有合適人選。
不少縣市面臨招不到代理教師的困境，新北板橋的海山高中開徵英文代理教師，甚至開出第32次甄選，才在開學前兩天找到老師。
根據《CTWANT》報導，全台多校數次招聘都沒有結果，直接「蓋牌」不招了，並由校內教師均攤代課，一所大型國中傳出一周4堂數學課，竟拆成4位老師輪流上課。
一名王太太的兒子就讀明星國中，日前在班級群組收到剛出爐的課表，憂心忡忡表示，國文老師竟是「待聘」二字，導師又傳了一大堆代課單，因為公開徵聘30多次代理老師，都沒有合適人選，校內老師也不願扛下整個班；王太太怒批，好不容易遷戶口擠進明星大校，現在卻非常後悔。
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