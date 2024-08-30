受惠於強勁的消費者支出，美國上修第二季經濟成長率，印證經濟有望避免衰退的預期。勞工部公布，上周初領失業給付人數略低於市場預期。

周四收盤，道瓊指數漲243.63點或0.59%，報41,335.05點。標普500指數跌0.22點或0.00%，報5,591.96點。那斯達克指數跌39.60點或0.23%，報17,516.43點。費城半導體指數跌30.31點或0.60%，報5,029.25點。

標普500指數11大類股漲多跌少。受原油價格反彈激勵，能源股漲1.26%，表現最佳；其次為金融股漲0.85%。科技股跌0.74%，跌幅最大。

重磅股有漲有跌。蘋果漲1.46%，日媒報導其第一支AI手機iPhone 16系列備貨提高1成，以及花旗將蘋果列為AI首選股。此外，OpenAI啟動新一輪融資，美媒報導蘋果和輝達有意入股。

同為AI熱門股的微軟漲0.6%，而谷歌母公司Alphabet跌0.7%。

輝達大跌6.38%，使今年以來的漲幅縮減至137%。

輝達周三盤後發布的業績與展望只比市場預期好一些，無法讓已經習慣該AI晶片龍頭總是「碾壓」市場預期的投資人感到滿意。輝達盤後漲0.77%。

費城半導體指數30檔成分股漲多跌少，輝達跌幅最大，其次為高通跌1.37%。AI熱門股博通跌0.79%，超微跌0.59%。英特爾漲2.65%，在道瓊指數成分股中表現最佳。德儀漲1.61%、美光漲0.75%。

美超微（Super Micro Computer）反彈收漲1.20%，前一日因「假帳」疑慮，股價崩跌19%。

台股ADR方面，聯電漲0.70%、日月光漲1.23%、中華電信跌0.36%。台積電微跌0.03%，收在169.15美元，換算台股價格為1079.28元；盤後漲0.26%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲2.63%。

標普500指數上漲與下跌股數比為2.1：1。

標普500指數有68檔成分股觸及新高、4檔創新低。那斯達克指數有91檔成分股觸及新高、90檔創新低。

市場交投仍顯清淡，美國交易所成交量總計105億股，過去20日均量為116億股。