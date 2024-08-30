台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，28日兵分48路搜索威京集團等處，台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等6人列被告。經漏夜偵訊，29日凌晨以涉犯貪汙重罪，且有串、滅證及逃亡之虞，向台北地院聲押禁見沈慶京、應曉薇、應的助理吳順民。台北地院昨晚9時開庭，直至11時30分裁定應曉薇羈押禁見。

裁定指出，應曉薇有收受沈慶京交付賄賂款項，且款項四千多萬以上之事實，業據聲押書釋明在卷。應曉薇收款時間，與應曉薇為京華城一案向臺北市政府陳情，陸續以市議員身分提出陳情案，請求都發局再次研議，或將案件送都委會研議，時間吻合，應收受上述現金以後，有積極為上述為京華城陳情的作為。

最重要的是京華城的訴求在2022年11月1日如願以償後，被告便密集於2022年11月收到4千5百萬，吻合的時間點，可以認為檢察官已釋明這是賄賂的後酬給予。

應曉薇在陳情過程，卻有對承辦公務員做施壓的情形，使公務員之自主決定權受到相當之抑制，甚至壓縮，達成其為京華城爭取樓地板面積之目的，自屬收受賄賂而以職務身分施壓，讓公務員不得不為一定之行為，或是不敢遵循依法行政之往例，勇於表達意見，被告所為自屬違背職務之行為。

應曉薇犯貪污治罪條例第4 條第1項第5 款違背職務收受賄賂罪犯罪嫌疑重大。

裁定表示，本件案件前經本院核發搜索票在案，詎搜索即將執行，應曉薇卻於今年8月27日要從台中機場出境，從此時間點之巧合，已有相當合理懷疑被告有管道探知偵查秘密，而為躲避本件訴追潛逃之事實，有事實足認被告有逃亡之虞。

裁定指出，應曉薇同有上述羈押之原因，並審酌本件被告收受之賄賂款項，經檢察官目前查緝已達四千餘萬元，而京華城違法容積圖利之金額，亦可高達上百億元，對國家社會官箴均有重大之影響，腐蝕對公務員不得收買性之廉潔性之信賴，且從卷證資料所示，本件經或有其他涉案之公務員待追查。

再審酌應曉薇所犯上述罪名，嚴重危害社會秩序，經權衡國家司法權之有效行 使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，復考量現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，本案若僅命具保、或限制住居等侵害較小手段，實不足以確保後續偵查、審判或執行程序之順利進行，自有予以羈押之原因及必要。

因此，依刑事訴訟法第101條第1 項第1 、2 、3 款諭知羈押，自今年8月29日起羈押貳月，並禁止接見、通信。

★未經判決確定，應推定為無罪。