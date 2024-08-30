大陸國務院新聞辦公室29日發布《中國的能源轉型》白皮書，並舉行記者會。澎湃新聞報導，國家能源局長章建華在會上回答「未來中國核電產業如何在確保安全的基礎上，可以實現更加綠色、高效和多元化的發展」提問時表示，今後將穩步提高核電在大陸能源和電力消費中的比重。

大陸國務院常務會議上周核准了5個核電項目、共11台核電機組。據梳理，這是有史以來單次國常會核准核電機組數量的最高紀錄。近年來大陸核電審批穩步推進。2022年、2023年，均有10台核電新機組在年內獲得核准。

「核電應該也是一個小眾的產品，但核電是清潔、低碳、高效的優質能源，是電力系統重要的基荷電源。發展核電對保障能源安全、推動能源綠色低碳轉型、助力實現碳達峰、碳中和這個目標具有重要意義」，章建華表示。

據介紹，截至目前，大陸核准在運和在建核電機組共102台，總裝機容量11313萬千瓦。目前在運機組56台，裝機容量5808萬千瓦；已經核准的包括在建機組46台，裝機容量5505萬千瓦。在運和在建機組數量均世界第一。

章建華說，近年來，大陸在運核電機組保持多發滿發狀態，充分發揮基荷電源的支撐作用。核電裝機占全國總裝機的比例不到2％，但發出的電量接近全國總發電量的5％。「核電已成為東部沿海地區重要的支撐電源和主力電源，在5個省核電發電量超過20％，分別是遼寧、浙江、福建、廣東、海南，在電力保供中發揮重要作用」。

他同時表示，今後，國家能源局將按照中央部署，統籌發展和安全，保證平穩有序的建設節奏，積極推動核能在供熱、供暖、供汽、海水淡化等綜合利用，穩步提高核電在能源和電力消費中的比重，為推動能源革命和綠色低碳發展提供有力支撐。

國家能源局副局長萬勁松介紹，大陸的能源轉型推動清潔能源發展進入快車道。截至2023年底，非化石能源發電裝機超過15億千瓦，歷史性超過火電。清潔能源發電量約3.8萬億千瓦時，占總發電量的將近40％，比2013年提高了約15個百分點。10年來，大陸全社會用電增量中，有一半以上是新增清潔能源發電，能源綠色含量不斷提升。