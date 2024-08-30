邱立雅翻攝

新埔有一名婦人近日準備去郵局匯款3萬6000元，因神色緊張，郵局櫃台人員隨即通報警方，表示有民眾疑遭假投資手法詐騙，警方獲報後到場試圖向婦人解釋，未料該名婦人竟自稱「我從美國回來」、「我是知識份子」，拒不理警方說明，警方使出纏功才讓婦人打消匯款念頭。

新埔分局新埔派出所近日接獲轄區郵局來電，稱有民眾疑遭假投資手法詐騙，依指示要臨櫃匯款3萬6000元，經過行員主動關懷，提問後察覺有異，通報請新埔派出所員警到場處置。

經警方瞭解，婦人向行員稱該筆款項是要匯給姪子的朋友，要幫姪子結清貨款，但警方到場後看見當事人手機LINE訊息有跳出詐騙集團請當事人投資之相關訊息，並教導當事人告知如行員詢問時該如何回答。

起初婦人不願接受警方幫助執意要匯款，並稱「我說不會被騙就是不會」、「我從美國回來」、「我是知識份子」等語，但經警方苦口婆心勸告此乃假投資真詐騙行為，向婦人講解相關詐騙手法，教導如何識詐，婦人始打消匯款念頭。

警方呼籲，投資應循正常管道，遇有不合理投資報酬時更應多加謹慎，如有疑問請撥打165反詐騙專線與110報案專線向警方反映，警方並不時更新詐騙手法與宣導資訊，以期持續發揮阻詐、識詐效果。