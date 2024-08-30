中國大陸駐歐盟使團官網30日消息，中國大陸駐歐盟使團針對歐盟對外行動署發言人發表涉港聲明，發布「答記者問」予以駁斥。

有記者提問：8月29日，歐盟對外行動署發言人發表聲明，稱香港區域法院涉《立場新聞》案相關判決進一步擠壓言論自由空間，呼籲香港當局停止類似起訴，維護新聞自由。中方對此有何評論？

陸駐歐盟使團回應，中方注意到有關聲明。香港是法治社會，有法必依、違法必究。新聞和言論自由不是違法犯罪的擋箭牌，更不是反中亂港活動的通行證。特區司法部門公正審案，依法辦案，合理合法，不容詆毀。

陸駐歐盟使團稱，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。歐方自詡崇尚法治，卻對別國司法案件說三道四，嚴重違背法治精神，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。敦促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權和香港法治，停止干預香港事務和中國內政。