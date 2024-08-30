京華城土地容積率案，台北市議員應曉薇的助理吳順民領威京集團子公司之薪資，但就容積率陳情一案中，他都是以應曉微團隊成員向公務員施壓，且他與沈慶京在8 月14日通話內容不短，但接受檢察官偵訊詢問他又說他們兩人是否有聯絡時，他竟然說沒有，有串證之虞，裁定8月29日起羈押2月，並禁止接見、通信。可抗告。

北院指出，吳順民經訊問後否認犯行，他與應曉薇有收受沈慶京交付賄賂款項，且款項四千多萬以上之事實，他受領威京集團子公司之薪資，擔任兆欣公司之顧問，為威京集團就土地開發，以及京華城一案出具專業之意見，但同時他也是應曉薇團隊無給職之顧問。

北院表示，吳同時具有兩種身分，本件京華城就容積率陳情一案中，他都是以應曉微團隊成員（不管是顧問或是會議記錄上寫的助理）出席或表示意見，他出 席時既然主觀及客觀上都有用應曉薇團隊顧問或是助理名義的行為及意思，主觀上確實有犯意的聯絡，至於客觀上，被告與應曉薇間就對辦公務員施以壓力，也有行為分擔。

北院表示，吳與沈慶京間在8 月14日通話內容不短，但在接受檢察官偵訊詢問他們兩人是否有聯絡時，該二人竟然都說沒有，有事實與相當理由認為該二人在串證，有羈押 之原因。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★未經判決確定，應推定為無罪。