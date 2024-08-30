新竹縣衛生局日前陸續接獲醫院通報民眾身體不適，共43人就醫，民眾疑似食用購買自竹北公有零售市場攤商的越南法國麵包後，發生嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、頭暈等症狀，新竹縣政府消費者服務中心30日指出，截至目前接獲申訴案件計4件，消保官立即於28日前往該現場實地了解該攤位已無營業，並與攤商業者商議本件損害賠償事宜。

新竹縣政府消費者保護官辦公室說明，該業者已委由「允揚保險公證人有限公司」統籌處理全部賠償事宜，確認賠償範圍包括購買越南法國麵包之費用、醫療費用、工作損失及精神慰撫金等。受害消費者若欲請求損害賠償，可檢附證明文件向該保險公司提出申請。

新竹縣消保官提醒，因食用該攤商製售之越南法國麵包而身體不適之受害消費者，除應立即就醫外，後續如欲請求損害賠償，須說明「購買日期」及「購買金額」，並依請求內容準備診斷證明書、醫療相關費用單據正本等文件，依據消費者保護法第43條第1項規定直接聯絡允揚保險公證人有限公司。另外，若有消費問題，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢。