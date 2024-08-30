國旅人次暴跌，觀光龍頭墾丁的人潮更從8百多萬人次跌至去年的262萬人次，不過靜宜大學觀光系副教授黃正聰卻提出另一份數據，強調光看遊客人次統計數據其實不準確；網友也分享「少年董」出手大方，做包棟的民宿業者一個晚上收費2萬多元，一個月只要賣出去3天，房貸、裝潢折舊費用就全都有了，其他都可說是賺到口袋內的。

近日民眾比對「墾丁國家公園遊客人次統計」後發現，墾丁觀光人潮巔峰為2014、2015年，這兩年到訪人次都超過800萬人，接下來頻頻下滑，去年整年到訪僅262萬人次，10年來遊客數爆減7成，生意相當慘澹。

不過據《中國時報》報導，靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，若墾丁旅客數真的下滑7成，那旅館早就快倒光了，但實際狀況是屏東縣一般旅館營收逐年成長，去年全縣更達到22.5億元！他解釋，遊客人次統計是每個景點分開計算，過去陸客多，初到訪墾丁會想儘量多跑不同景點，因此被重複計算很多次，而如今的國旅遊客早就玩遍墾丁，舊地重遊大多在飯店、民宿內休憩，晚上出門用餐、逛墾丁大街，因無造訪景點，反而成為遊客人次統計的「黑數」，但實際上對墾丁經濟貢獻非常大。

一名網友昨（29）日也在PTT八卦板分享在墾丁開民宿的友人說法，對方稱一開始只有台灣觀光客，是錢最難賺的時期，陸客時期則讓大家賺的笑嘻嘻，如今雖然沒了陸客，但消費水平已拉上來，加上多了一些偏門的「少年董」，這些年輕人消費力高、出手大方，因為一些個人因素無法出國，會選擇到墾丁玩水放鬆身心。

原PO更透露，在墾丁做包棟類型的民宿業者，一個晚上收費超過2萬元，每個月只要能賣出去3天，房貸、裝潢折舊等費用就全都有了，一旦能招攬到更多客人，都可以算是賺進口袋的錢。