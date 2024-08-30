威京集團主席沈慶京透過台北市議員應曉薇向柯市府一再陳情請求放寬容積率，且給了4740萬元，且在檢廉搜索，沈便從安全門要離開住家，而應有購買機票潛逃之行為，台北地院認定，沈有逃亡及串供之虞，裁定8 月30日起羈押2月，並禁止接見、通信。

台北地院指出，應有收受沈慶京交付款項，且款項4740萬以上之事實，沈雖稱純粹是匯給協會的慈善捐款，並不是行賄的賄款，但是應曉薇收款時間， 與應曉薇為京華城一案向臺北市政府陳情，陸續以市議員身分提出陳情案，請求都發局再次研議，或將案件送都委會研議，時間是相吻合的。

北院指出，檢察官已釋明被告有掌控力之公司捐款給聲押書所載之單位，雖名義上是捐款，但事實上是希冀透過應的市議員之身分，為京華城公司陳情或以市議員職務召開各協調會等手段，拿到前經市政府否准之容積率，應所為之相應作為而給予之報酬，自屬於賄賂之款項，並非捐款。犯貪污治罪條例第4 條第1 項第5 款違背職務收受賄賂罪犯罪嫌疑重大，被告對應曉薇之行為給予報酬，自屬違背職務之行為而交付賄賂罪，被告犯罪嫌疑重大。

北院表示，8 月28日透過住處管理員通知廉政官帶隊要執行住家搜索，沈便從住家安全門要離開住家，遭廉政官阻止，而接受現場搜索，有事實足認被告有逃亡之虞。

北院指出，應在本案即將發動搜索之際，就有購買機票潛逃之行為，認為應應有相當管道探知偵查秘密，而被告知道廉政官要來搜索住家後，第一反應就是立刻要去公司，由沈與應之反應，亦可認為被告對於檢察官之偵辦早已多有防備。

本案經檢察官發動偵查，遭媒體披露報導後，沈有與應之團隊顧問吳聯繫，討論京華城乙案，遭檢察官調查時該如何陳述主張才會一致的情形，有事實足認被告有逃亡、滅證、串證之虞，有上開羈押之原因。

北院指出，沈慶京嚴重危害社會秩序，經權衡國家司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，復考量現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，若僅命具保、或限制住居等侵害較小手段，實不足以確保後續偵查、審判或執行程序之順利進行，自有予以羈押之原因及必要，裁定8 月30日起羈押2月，並禁止接見、通信。

★未經判決確定，應推定為無罪。