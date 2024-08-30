PGA聯邦快遞盃季後賽最後一戰巡迴錦標賽，攸關著年度總冠軍頭銜和2500萬美元獎金花落誰家？頂著世界球王和巴黎奧運金牌光環的薛佛洛，首回合就打出全場最低65桿，加上起步低於標準10桿的優勢，因此目前取得低於標準16、7桿優勢領先東京奧運金牌蕭佛利以及美籍日裔科林森川。

2024年對於薛佛洛而言是璀璨的一年，這一年他不但贏得6場PGA賽事，當中包含了美國名人賽以及球員錦標賽，並且在巴黎奧運會上一舉奪金，實現了超出預期的戰績。

薛佛勒雖然在第一洞就吞下柏忌，但他隨後在翻新的東湖球場抓到7隻小鳥，打出65桿，低於標準桿6桿，當天最佳成績，比科林森川（7鳥2柏忌)更好；以低於標準8桿起步的蕭佛利交出3鳥2柏忌的70桿，與科林森川並列第二。連續三年開局就取得領先地位的薛佛洛，7桿領先是他在巡迴錦標賽上最大優勢。

「我盡量不去想起開賽就手握領先的事情。」薛佛洛表示， 「我認為這仍然有點奇怪，因為這不是一個傳統的比賽方式，但還是很高興在第一回合比賽就有一個良好的開局，我覺得我今天做了很多正確決定。」