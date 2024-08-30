大陸常駐聯合國代表團網站消息，中國大陸常駐聯合國代表團副代表耿爽，美東時間29日在聯合國安理會以巴問題緊急公開會指出，以色列高層最近放話，要在約旦河西岸採取與迦薩一樣的行動。中方對這種冒天下之大不韙的言論，表示震驚和嚴重關切。

耿爽指出，迦薩衝突爆發10個多月來，已造成4萬多平民死亡和前所未有人道災難。僅僅在過去一個月，戰火就又奪去1000多名迦薩民眾生命。以色列發布16次「緊急撤離命令」，大量民眾聚集的學校、難民營成為襲擊目標，數十萬民眾被迫一再逃離，卻找不到棲身之地。

耿爽表示，脊髓灰質炎病毒嚴重威脅迦薩兒童的身體健康。接種疫苗是遏制病毒傳播、保護兒童生命的最有效手段。病毒傳播沒有國界，中方支持聯合國祕書長古特瑞斯呼籲，敦促以色列本著對本國以及地區兒童生命負責的態度，為開展疫苗接種提供安全保障和便利。中方支持安理會就此發出強烈呼籲，避免迦薩的人道危機進一步惡化。

耿爽強調，在約旦河西岸，以色列持續違反國際法和安理會決議，不斷擴張定居點，加大對巴勒斯坦人的搜查、抓捕和襲擊。去年10月以來，已有620多名巴勒斯坦人喪生。28日，以色列軍隊向約旦河西岸發動大規模襲擊，造成至少10人死傷，中方對此強烈譴責。

以色列政府高層人士最近放話稱，要在約旦河西岸採取同迦薩一樣的行動。中方對這種冒天下之大不韙的言論表示震驚和嚴重關切。迦薩現在已經變為人間地獄。絕不能讓迦薩的人道慘劇在約旦河西岸上演，讓約旦河西岸變為另一個人間地獄。中方反對任何加劇緊張的言行，譴責一切針對平民的襲擊行為，呼籲有關各方特別是以色列方面保持冷靜克制，防止局勢進一步升級。

耿爽稱，當務之急是全面落實安理會圍繞迦薩局勢通過的四分決議，推動立即實現迦薩持久停火，切實緩解迦薩人道災難。停火談判不能無限期拖延下去，更不能以談判為幌子繼續在迦薩和約旦河西岸實施違反國際法的暴行。

中方敦促以色列立即停止在迦薩的一切軍事行動，開放全部過境點，停止對聯合國等人道機構的打壓限制，停止對約旦河西岸的襲擊，遏制定居者暴力，結束有罪不罰。對當事方有重要影響的國家應拿出真誠、負責任的態度，採取切實行動推動實現停火。中方支持安理會為推動落實有關決議、早日平息戰火、緩解人道災難採取進一步行動。