08/30(五) 10:10 巴爾的摩金鶯@洛杉磯道奇

美國職棒即將邁入最後一個月的例行賽賽程，美聯第二金鶯和龍頭洋基隊僅1場勝差，國聯西區道奇也僅領先去年國聯冠軍響尾蛇3場勝差，進入最後搶進季後賽白熱化階段，本週五金鶯作客洛杉磯三連戰最終戰，雙方於前一場形成上半場打擊戰下半場牛棚車輪戰的精彩對決，雙方前兩戰各取一勝，第三場比賽金鶯派出年輕投手波維奇(Cade Povich)，道奇則派出本季表現大走鐘的米勒(Bobby Miller)掛帥，此戰過後雙方皆立即搭機分別飛往科羅拉多及亞利桑那，此戰由於雙方投手壓制力較不足，預期會和第二戰相同再次形成一場打擊戰。

客隊金鶯八月份戰績表現平平，僅獲得13勝13敗，投手表現為本月金鶯較弱的一環，單月26場比賽共丟122分，平均每場被得4.69分，場均失分近5分的狀況下明顯看出金鶯先發輪值壓制力不足，季前找來的賽揚投手伯恩斯(Corbin Burnes)於八月表現也僅1勝2敗防禦率8.71，導致金鶯從原先獨走美聯東區龍頭，到目前為止已跌至美聯東區第二，本場比賽派出年輕左投波維奇，前一場出賽8/24對陣太空人繳出5局失5分被打2發全壘打的不及格成績，且本季客場先發3場防禦率更是可怕的12.27，本場比賽金鶯隊若想獲勝，打線部分可能需要有超大量得分情形出現才有機會掩蓋投手的大量失分。

主隊道奇八月份表現就比金鶯好，整月目前16勝9敗，打線部分許多傷兵陸續回歸，如主力打者貝茲(Mookie Betts)以及三壘大砲蒙西(Max Muncy)相繼回歸，使道奇打線趨於完整，投手部份則是道奇需要多加留意的部分，本場比賽先發投手米勒今年遭遇「二年級撞牆期」，本季僅投39.2局已被打出11發全壘打僅比去年124.1局投球被打12發全壘打少1支，更嚴重的是米勒本季被打擊率高達0.313。由於雙方投手壓制力較弱，且兩隊進攻狀況皆不差，本場比賽可能會是場打擊戰，推薦投注「全場大小分玩法-大分」。