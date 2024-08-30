檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840%的法律依據，是否有違背法令，涉及圖利罪，今（30日）一早就到柯的住處、位於台玻大樓的柯文哲辦公室進行搜索，引發政壇關注。民眾黨對此也發出聲明，呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。
針對今日清晨檢廉對台灣民眾黨中央黨部、主席柯文哲台玻辦公室及柯文哲住所進行搜索一事，民眾黨稍早提出2點聲明指出，第一，本黨無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。
另外，民眾黨第二點也強調，支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲主席捍衛清白。
★未經判決確定，應推定為無罪。
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