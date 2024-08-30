勇士當家球星史蒂芬柯瑞30日確定提前跟勇士完成1年6260萬美元續約，而不是選擇明年夏天再完成兩年1.3億美元續約的兩大理由曝光，根據長年跟隨勇士採訪的馬庫斯湯普生爆料，柯瑞挑在這個時間點續約，其一是對勇士高層投下信任票，其二則是降低因為年紀漸長帶來的風險。

柯瑞完成這次續約後，生涯總薪資來到5.36億美元，成為NBA史上僅次詹姆斯(5.84億美元)的第二高，也是史上第4位總薪資突破5億美元球員，另兩位分別是保羅喬治(5.19億美元)、杜蘭特(5.12億美元)，柯瑞接下來3季薪資分別是5580萬、5590萬與6260萬美元。

馬庫斯湯普生表示，柯瑞選在現在提前續約的第一個理由，就是對勇士投下信任票，他相信勇士會繼續努力幫助他再拿1次總冠軍，其實他也在今年夏天積極參與球隊運作，除了親自招募過保羅喬治，也跟總管小鄧里維固定保持聯繫，提前續約並不意外。

至於柯瑞提前續約第二個理由，則在年紀上的現實原因，到了明年夏天，柯瑞就滿37歲了，畢竟勇士新球季雖然補進李凱爾、希爾德、梅爾頓等綠葉球員，卻想再拿總冠軍難度不小，等到明年7月再續約的話，屆時變數恐怕不小，還不如現在趕緊搞定合約到2027年結束。