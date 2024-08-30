台北地檢署偵辦京華城弊案，威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及其助理吳修民均遭羈押獲准。據悉，沈慶京被收押的其中一處關鍵原因，為檢廉人員28日上門搜索前，他卻早一步出門，躲在大樓逃生梯企圖離開，遭發現後被逮，因此被認為有逃亡之虞。

據了解，沈慶京日前出國，檢廉擔心風聲走漏恐讓沈滯留國外，因此選擇等到他返國，並確認他人於住處，28日當天凌晨展開搜索行動。儘管檢廉透過警衛通報，但沈慶京家人卻謊稱他不在家，不過仍於1樓逃生梯出入口被廉政官發現沈慶京身影。

對此，沈慶京辯解，他當下正準備出門並前往公司，但檢廉質疑，「去公司為何要走逃生梯？」；另沈慶京財力雄厚，於國外事業版圖皆讓院檢認為有逃亡嫌疑。

檢廉調查，沈慶京涉花4500萬元行賄議員應曉薇，透過應女遊說、施壓柯市府放寬京華城的容積率至840%，而沈、應二人對金流去向交代不清，台北地院昨依涉嫌貪汙，裁定應曉薇羈押禁見，今凌晨裁定沈慶京羈押禁見、可抗告。

★未經判決確定，應推定為無罪。