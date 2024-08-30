台北市京華城的容積率於柯市府任內暴增到840%，北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京收押禁見。北檢今天(30日)搜索柯文哲住家及台玻大樓，約談柯文哲等人。媒體人黃揚明表示，柯文哲就算被收押，也不會是第一位黨主席。

黃揚明今(30日)在臉書粉專貼文表示，過去民眾黨曾經處理過的司法案例：高虹安交保：無處分；高虹安起訴：停權；馬治薇收押禁見：開除黨籍。

黃揚明更指出，過去在國會有席次的政黨黨主席被搜索、收押的前例：時代力量主席徐永明（當天即遭時力停權，之後徐宣布退黨）。因此，柯文哲就算被收押，也不會是第一位。

網友紛紛表示，「早就該辦一辦，整天繪聲繪影很煩。柯文哲有問題就抓去蹲，沒問題就該還他清白」、「還是有可能成為第一位被收押，但無處分的黨主席」、「但他若被收押，民眾黨基本上就泡沫了」、「看來昨天辦惜別晚會，還真是時候啊」、「收押能不能開除黨籍啊」。

★未經判決確定，應推定為無罪。