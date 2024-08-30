美國白宮國安顧問蘇利文訪中進入尾聲，大陸外交部北美大洋洲司長楊濤29日晚向媒體吹風透露，此次中美戰略溝通前後談了6輪、11個多小時，而台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中畫出的4條紅線，呼籲美方停止武裝台灣，支持中國和平統一。

澎湃新聞報導，楊濤介紹，這是中共中央外辦主任王毅與蘇利文舉行的第4輪戰略溝通，雙方在維也納、馬爾他、曼谷的前3輪戰略溝通以及在華盛頓的會見都取得了積極成果，此次到北京雁棲湖，離北京越來越近，談得也越來越深入。雙方都認為，此輪戰略溝通是坦誠、實質性、建設性的。

他表示，27日、28日兩天，王毅與蘇利文舉行戰略溝通。「雙方前後談了6輪，11個多小時，討論了中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題」。中共中央軍委副主席張又俠也會見了蘇利文。

楊濤強調，元首外交在中美關係中始終發揮著戰略引領作用，這是雙方一致的認識。此次戰略溝通中，雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論，將有助於進一步發揮元首外交的戰略引領作用，為中美關係和動蕩變革的世界注入穩定性、確定性。

楊濤說，此次戰略溝通中，雙方達成了一些具體共識，包括：保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法、非法移民遣返、應對氣候變化等領域合作，適時舉行兩軍戰區領導視訊通話、第2輪中美人工智慧政府間對話等機制性安排，繼續就中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際地區熱點問題保持溝通。

楊濤指出，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中畫出的4條紅線。中方重點就這些問題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。中方強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中國的政治制度和發展道路不可挑戰，中國人民的發展權利不可剝奪

「觸碰這些底線、紅線，中美關係就兜不住底，『護欄』也會形同虛設」，他聲稱，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。既然美方多次表示，堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」，就應該落到實處，恪守一個中國原則和中美3個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。