警方說，客製大警帽高25，直徑56，長76公分，裡面裝棉花，可容納6-7名孩童戴，今首曝光，未來將應用在犯罪宣導及婦幼安全活動上。（清水警分局提供／張妍溱台中傳真）

今天是開學日，台中市警方執行「護童專案」，各警分局一早派員到所轄國小強化校園周邊巡守，清水警分局為讓學童安心上學、提起精神，不要「臉臭臭」，出動一頂巨大「警帽」，小朋友果然賞臉，紛紛搶戴要拍照，稱讚很可愛；清水國小老師則扮演「青蛙」，搶萌模樣迷翻校園，上學日大家精神奕奕。

清水分局分局長蔡慶星帶領員警們，一早前往清水國小執行護童勤務，實地觀察學校上、放學時段，有無危害學童安全危險因子，當場向學童實施犯罪預防、婦幼及交通安全宣導，現場警方帶來「大警帽」，並供學童試戴；警方說，客製大警帽高25，直徑56，長76公分，裡面裝棉花，可容納6-7名孩童戴，今首曝光，讓學童眼睛為之一亮。

戴著大警帽的學童跟「青蛙」老師站在一起，超逗趣組合、萌翻校園，讓校園充滿歡樂，清水警分局指出，這頂「大警帽」代表警察神采飛揚的精神與氣度，未來將應用在犯罪宣導及婦幼安全活動上。

清水警分局表示，轄內有24所國小，提醒學童應在學校規定時間內進校，不要太早到校或太晚離校，並依照學校規畫之上、放學或安心走廊路線，警方將持續強化校園周邊巡守，期望透過警方作為有助學童安全，也讓有心人士不敢輕舉妄動。

警方呼籲，接送學童的區域容易造成交通壅塞，請配合警方交通疏導，不要為了貪圖方便而隨意停車，因而影響民眾用路權益，共同維護學校安全及優質交通環境。