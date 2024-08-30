「防疫女神」賈永婕日前證實將接下台北101董事長重責大任，前任董事長張學舜表示9月初董事會改選後，自己將卸任去好好休息。而將上任的賈永婕，稍早曬出和101吉祥物的合影，暗示已經蓄勢待發準備上工。

賈永婕稍早寫下：「初次見面，101吉祥物」，可見她穿著白裙、平底鞋，可愛地握著101吉祥物的手，引來黃暐瀚回：「董ㄟ，早安！」、陳婉若說：「全台最美董事長」，其他網友也讚：「最美賈董，加油」、「這照片怎麼拍的，你的腿怎麼細成這樣」、「今年跨年煙火久一點」、「恭喜，美女賈董」。

賈永婕9月將接任101董座一職。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

而在賈永婕之前的101董事長張學舜自2018年上任，至今任期滿6年，是台北101營運以來任期最長的董事長，對於即將卸任，他近日受訪表示：「祝福未來台北101愈來愈好」，並表示卸任要先去「過美好的生活」，環遊世界旅行放鬆。

賈永婕接下101董事長，許多名人好友都留言道賀。（圖／中時資料照）

行政院長卓榮泰則指出，賈永婕在公益、演藝活動、流行時尚圈都有不錯的表現，他曾和賈永婕透露101的重要地位，過去在一些天災發生時，101就像燈塔一樣會用文字或燈光撫慰民眾的心，他看好賈永婕未來的表現，笑說：「她（賈永婕）如果去了以後它每天都會很亮」。而賈永婕受訪時則說，上任後第一件事就是讓世界看見台灣，更表示希望可以把《愛的迫降》男主角玄彬請來台灣出席活動，期盼計畫可以順利達成。