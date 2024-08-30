輝達公布財報市場不領情，因第3季營收預測未達高標，衝擊29日股價下挫近6.4%，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，他建議輝達管理層學習荷商ASML（艾司摩爾），在每季度投資人說明會能提供6個月或12個月數據中心事業群在手訂單變化等資訊，以避免股價大波動，對於其製造商台積電、鴻海將有很大的幫助。

陸行之表示，輝達第二季度高達87%的營收都是數據中心事業群的銷售，第三季度估計拉到90%，單一產品佔比高，要是營收指引突然開始反轉，投資人肯定互相踐踏賣出，導致股價劇烈震盪。

陸行之給輝達管理層一個小建議，公司如果學艾司摩爾，在每季度投資人說明會提供6個月或12個月數據中心事業群在手訂單的變化，或提供訂單出貨比等資訊，相信對於輝達的長短期投資者，及其製造商台積電、鴻海都有很大的幫助，能提早衡量輝達短中長期的變化。

陸行之進一步舉例，輝達應該要提供台積電及鴻海3-5個月的晶片及模組生產週期資訊，從接單開始算，讓投資人了解訂單變化。

陸行之文末總結，雖然輝達最近每個季度營收指引高於市場預期，但預期相差越來越少，即使一堆分析師持續看好及提高財務預測及目標價格，但持有的投資人卻是越來越害怕，空手的投資人也沒膽下手，難怪震盪難免了。