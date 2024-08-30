59歲鄭姓男子駕駛營半聯結車，行經國道1號北向52.5公里機場系統路段，今天清晨不明原因擦撞外側護欄，車輛側翻於外側路肩及外側車道，鄭男受困於車內無意識，經警消以破壞器材破壞車體後救出，但送醫後仍不治，事故原因警方還在釐清中。（翻攝照片）

59歲鄭姓男子駕駛營半聯結車，今（30日）清晨行經國道1號北向52.5公里機場系統路段，不明原因擦撞外側護欄，車輛側翻於外側路肩及外側車道，鄭男受困於車內無意識，經警消以破壞器材破壞車體後救出，但送醫後仍不治，事故原因警方還在釐清中。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務指揮中心30日5時18分左右接獲通報，國道1號北向52.5公里機場系統路段有大型車輛翻車事故，發現59歲鄭姓男子駕駛營半聯結車，行經國道1號北向52.5公里機場系統路段，不明原因擦撞外側護欄，車輛側翻於外側路肩及外側車道，鄭男受困於車內無意識，經警消以破壞器材破壞車體後救出，送醫急救無效宣告死亡。

事故現場3車道，占用中線、外側車道及路肩處理，後方回堵約8公里，國道警方於後方管制輪流開放車道車輛通行，9時4分肇事車輛排除，現場全線恢復通車，已委請醫院抽血檢驗駕駛是否有酒精濃度反應，詳細的事故原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。