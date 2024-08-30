●輝達周四大跌6.38%，收在117.59美元，市值一夕蒸發近2000億美元，並使今年以來的漲幅縮減至137%。輝達盤後漲0.77%。

輝達周三盤後發布的第二財季（截至7月28日）營收年增122%至300.4億美元，優於市場預估的287億美元。輝達預估第三財季營收為325億美元，亦優於市場預估的319億美元。其業績與展望雖然樂觀，但沒有好到讓已經習慣該AI晶片龍頭總是「碾壓」市場預期的投資人感到驚豔。此外，輝達第二財季毛利率為75.1%，較前一季的78.4%縮水。該公司預估第三財季毛利率為75%加減50個基點，不及市場預估的75.5%。不過輝達執行長黃仁勳表示，新一代Blackwell架構GPU將在第四季出貨，可望挹注數十億美元營收。

●蘋果周四上漲1.46%，收在229.79美元，在重磅級科技股中表現相對強勢。日媒引述消息人士報導，蘋果看好其首款配備AI功能的iPhone手機將大受歡迎，因此要求供應鏈初步為8800萬～9000萬支新一代iPhone手機準備零件，遠超出去年i15系列手機初期約8000萬支的備貨量。有些零件製造商甚至透露他們已經收到超過9000萬支新iPhone備貨訂單。OpenAI啟動新一輪融資，估值將超過1000億美元，美媒報導，蘋果和輝達有意入股。此外，花旗將蘋果列為2025年AI首選股，而非輝達。報告指出，開發者對iOS 18測試版AI功能給出的反饋很正面。

●美超微（Super Micro Computer）反彈收漲1.20%。華爾街大空頭興登堡研究公司（Hindenburg Research）周二以「存在會計操縱」為由，宣布放空該AI伺服器大廠。周三美超微宣布將延遲提交上年度（截至6月30日）年報，使投資人對「作假帳」的擔憂急升，股價應聲暴跌19%。但一些分析師表示，興登堡放空美超微的報告不僅缺乏細節，且證據有限。

●惠普（HP Inc）收紅2.01%，為35.46美元，其第三財季（截至7月底）營收年增2.4%至135.2億美元，優於市場預期的133.8億美元，並為連跌8個季度後首度實現年增長，但由於PC市場需求仍顯疲弱以及價格競爭壓力升高，該公司對本季與本財年的獲利展望不及市場預期。

●艾司摩爾（ASML）收跌0.05%，報887.71美元。彭博引述知情人士報導，艾司摩爾在中國提供服務和備用零件的某些許可證於今年底到期時，荷蘭政府迫於美方施壓可能不會續發許可。這表示中國部分半導體設備最快可能明年就無法使用，可能重創北京自行開發世界級晶片的計畫，也將衝擊這家荷蘭半導體設備大廠的營運。

●戴爾科技（Dell Technologies Inc）周四收跌0.74%，盤後漲3.30%。受惠於AI伺服器需求持續攀升，該公司第二財季（截至8月2 日）營收獲利均優於市場預期，並上修全年財測。

●邁威爾科技（Marvell Technology）周四收漲2.05%，盤後飆漲7.36%。在AI投資熱潮帶動下，該晶片製造商第二財季（截至8月3日）營收年減5%至12.7億美元，但優於分析師預期的12.5億美元。備受關注的核心業務資料中心部門營收暴增92%至8.81億美元，優於市場預期的8.65億美元。該公司預估第三財季營收中值為14.5億美元、經調整後每股盈餘中值為0.40美元，均優於市場預期。