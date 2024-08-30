竹北市公所體恤竹北媽咪，「好孕媽咪產檢安全守護補助」拍板定案，孕婦每次產檢可獲300元補助，最多可申請14次，減輕媽咪孕期負擔，將從2025年1月1日開始實施。

竹北人口已來到21萬8000多人，是少數人口逆成長的城市，但竹北市長鄭朝方發現，懷孕婦女每次產檢而衍生的交通費、掛號費、停車費等所費不貲，而現在雙薪家庭多，準爸爸們未必有時間載孕母去產檢，希望這一筆費用，可以讓竹北市的媽媽們「捨得花錢坐計程車」直達產檢醫院，守護孕程，因此責成公所團隊規畫提供竹北市孕婦產檢費用補助。

鄭朝方說明，「竹北市好孕媽咪產檢安全守護補助」在代表會支持下落槌通過，凡於第1次產檢前即設籍竹北市而領有孕婦手冊之本市孕婦（期間戶籍不得遷出，申請時仍持續設籍並居住於竹北市），在新竹縣、市醫療院所進行產檢，於分娩順產後至公所臨櫃請領「新生兒補助金」時可一併申請。

每次產檢補助新台幣300元，最高補助金額則依衛福部國健署公告公費補助產前檢查次數為上限（目前為14次產檢，共計補助最高為4200元）。

鄭朝方表示，竹北的孩子、公所幫忙養，藉由「竹北市好孕媽咪產檢安全守護補助」減輕核心家庭愛的負擔，希望支持、鼓勵孕婦按時產檢，促進媽媽與胎兒健康，營造友善生養環境。