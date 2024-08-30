ChatGPT製造商OpenAI啟動新一輪的融資，傳出輝達與蘋果加入談判桌，有望注資OpenAI，原先的大股東微軟也預計參與這一輪的融資，若此事成真，OpenAI的估值有高機率突破千億美元。

綜合外媒報導，蘋果、輝達及微軟具體的投資規模尚未曝光，也都拒絕回應此事。此輪融資由風險投資機構Thrive Capital領投，預計投入10億美元，過往微軟已經向OpenAI注資130億美元。

蘋果與OpenAI展開更為密切的合作並不令人意外，6月份已經宣布將ChatGPT融入蘋果AI服務的一部分，並將該AI服務導入蘋果設備中，由於發展人工智慧技術的成本高，蘋果受阻之後轉向與OpenAI合作，更一度傳出獲得OpenAI董事會的觀察員席次。

生成式人工智慧機器人ChatGPT的爆紅，讓OpenAI成為炙手可熱的AI新創公司，各產業全面加大投資人工智慧技術的力道，OpenAI估值從2022年開始不斷攀升，在今年年初達到800億美元，若新一輪的融資順利，估值將突破千億美元，這也顯示AI趨勢的火熱未來。

此外，外界也關注OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）年初提到的計畫，預計籌資5至7兆美元，提高全球生產半導體的能力，以推動人工智慧技術的成長，當時提到台積電會是計畫中的重要成員。