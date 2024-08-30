詐騙集團使用正妹圖像詐騙被害人，還傳送泡澡的清涼養眼照片。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣1名52歲的葉姓男子，日前在網路認識1名有著正妹頭像的女網友後，雙方聊了幾次就以「老公、老婆」互稱，期間葉男還收到對方泡在浴缸的清涼養眼照，讓他深陷戀愛氛圍，之後當對方開口要他匯款100萬元時，他不假思索就答應，幸好被行員及員警及時識破攔阻，才得以保住其血汗錢。

警方調查，葉男在網路上認識了1名自稱在越南創業有成的女網友，雙方在LINE訊息互以「老公、老婆」打情罵俏，對方不但每天對葉男嚧寒問暖，甚至還傳送泡在浴缸的「貴妃沐浴」照片給葉男，兩人在虛擬世界中的戀情也逐日增溫。

前天該名女網友向葉男表示，她久居越南，近日想返國，然返國只能攜帶新台幣10萬元的現金，因其身邊尚有美金8萬元，希望葉男能提供帳戶供其匯款，後續會將美金匯至葉男的帳戶，返國後再麻煩葉男協助提領，以供其使用。

不過，對方稱因雙方平時沒有資金往來，葉男要先解除定存新台幣100萬元做為財力證明，再匯至其帳戶以做為資金往來。

已被戀愛腦沖昏頭葉男當下信以為真，立即前往和美郵局臨櫃辦理，解除定存後要匯款100萬元。行員關懷提問後驚覺有異，通知和美派出所派員到場，經員警耐心向葉男勸阻及宣導詐騙手法後，葉男才恍然大悟，及時踩煞車，保住100萬元的血汗錢。

和美警分局指出，網路交友詐騙盛行，本案詐騙集團使用女子泡澡圖行騙，雖是老哏用了新花樣，但本質都一樣是要讓被害人落入愛情陷阱，提醒民眾網路交友應謹慎，若涉及金錢往來應仔細查證，可撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢。