FM錦標賽是LPGA於2024年賽季的一項全新賽事，總獎金380萬美元，同樣是本賽季LPGA獎金最優渥的例行賽之一。台灣有3位選手參加這場賽事，29歲女將李旻在第一回合打出低於標準2桿的70桿，落後領先者2桿並列第10。

首屆FM錦標賽將在美國麻薩諸塞州諾頓的TPC波士頓球場舉行。球道全長6598碼，標準桿72桿。賽事為72洞比桿賽，包括前世界第一高真榮在內的144位球員參賽。曾參加2020年東京奧運的李旻，從第10洞出發，一下場就成功抓鳥，有了好的開始，可惜接下來連續11洞保帕，並且在轉戰後9洞的第4洞吞下柏忌，所幸在第7洞5桿長洞漂亮獵鷹，以低於標準2桿的70桿結束第一回合比賽，與其他6位選手並列第10。

美國選手艾莉克絲繳出4鳥零柏忌、低於標準4桿的完美68桿表現，1桿優勢領先群雌；日本選手吉田優利、畑岡奈紗等8位選手以1桿之差並列第二。

巴黎奧運兩位台灣國手徐薇淩和錢珮芸皆以高於標準2桿的74桿並列62。徐薇淩全場沒有抓到小鳥，吞下2柏忌；錢珮芸則是起伏很大，進帳3鳥，但也吞下2個雙柏忌，非常可惜。