近年日本和美國股市表現亮眼，持續吸引全球投資者的目光。以日經平均指數為例，2024年以來最高上漲超過25％，那斯達克綜合指數目前也實現超過15％的增長，數據顯示，兩國股市在全球經濟復甦過程中扮演著關鍵角色，並繼續為投資者創造豐富的投資機會。

元大證券於28日舉辦「美日股市論壇」，特別邀請來自兩國的重量級專家參加，Nasdaq交易所首席經濟學家暨資深副總裁Phil Mackintosh、Nasdaq亞太區指數研究部主管David Tsoi，以及日本東京證交所香港代表處首席代表Isaku Matsumoto均於論壇中發表專題演講，內容聚焦今年下半年美股展望、AI和半導體產業的最新趨勢，以及日本股市新制度暨外資流入對日本市場的影響，為投資者提供具前瞻性且深入的專家見解。

元大證券副董事長王義明暨團隊及與會來賓，與Nasdaq交易所及日本東京證交所的專家們在會中深入地進行經驗分享及交流；元大證券團隊表示，過去幾年均透過Nasdaq交易所及日本東京證交所提供美、日股即時報價資訊，持續加強美股及日股服務的深度與廣度，藉由每年定期舉辦展望論壇，提供台灣投資人與國際市場零時差的投資趨勢。

元大證券將持續秉持元大金控集團的核心價值「掌握先機、創造客戶財富」及集團「在地生活，全球理財」的願景，透過專業的團隊並與外部專家合作，提供最新的市場分析及投資趨勢觀點，搭配多元的海外商品交易服務，期望全方面滿足客戶海內外投資需求，讓投資人能透過全方面的投資布局，逐步達成理財目標，實現人生夢想。