民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，並於昨召開記者會，向支持者鞠躬道歉。國民黨立委李彥秀直言，該場記者會主要對象是「這段時間受盡冷嘲熱諷的小草們」，並指出當不滿藍綠的民眾發現其實柯文哲也沒什麼不同時，可能會出現回到對政治冷漠甚或投給有機會執政的政黨的兩種改變。

國民黨文傳會主委，同時也是立委李彥秀表示，「政治獻金疑雲」比較多的是形象觀感的傷害；但「京華城案」涉及到財團與司法的問題，需要給交代的不僅是支持者，更是司法檢調以及全體民眾。不過李也強調，立法院中，在野黨仍然會繼續合作監督執政黨。

李彥秀表示，昨天柯文哲「政治獻金疑雲」記者會，可以用「精準打擊」四個字來形容。記者會上，柯文哲鞠躬道歉，道歉的理由是「由於種種錯誤，造成各界紛擾，讓支持者失望，他會負起最大責任」。柯文哲非常清楚的知道，記者會真正需要解釋的對象是「這段時間受盡冷嘲熱諷的小草們」，小草們也需要柯文哲給一個清楚的交代，才能繼續力挺下去。

李彥秀指出，「期望值」是政治上非常有趣的現象，政治人物其實就像明星，人民的期望值讓可以讓政治人物聲望攀上高峰，但「情人眼裡容不下一粒砂子，」一旦光環破滅，往往也會摔的很重。政治獻金疑雲，柯文哲的確受傷很重，原來柯文哲一樣會有「識人不明、用人不當、帳目不符、說法不一、交代不清」的問題。

李彥秀表示，柯文哲與民眾黨靠著「打藍又打綠」「藍綠都是垃圾」起家，喚醒許多原本對政治失望或是不關心選民高度期待，特別是年輕選民。當不滿藍綠的第三力量發現民眾黨與柯文哲其實「也沒有什麼太大的差別」時。游移的小草們可能會有幾個改變。

李彥秀說明，第一，重新回到對政治冷漠，第二，民眾黨光環消退，乾脆投給有機會執政的政黨。當然，柯文哲與民眾黨真正的挑戰是2028，如果最後調查與司法證明柯文哲的清白，民眾黨還是有機會谷底翻身，台灣民意基金會最新民調，民眾黨的支持度僅下滑2.2％，來到13.8％，仍在抽樣誤差範圍內，年輕選票也沒跑走，如何守住10％的政黨支持以及第二波衝擊，是觀察民眾黨與柯文哲最重要的關鍵。