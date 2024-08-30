烏克蘭的「游隼」（Sapsan）戰術飛彈系統

烏克蘭遠程武器出現最新進展，當地媒體說，基輔已研發出射程號稱介於600—700公里的彈道飛彈。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）29日報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podoliak）在接受「諾維尼現場」（Novini Live）採訪時，分享了相關估計，並引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的評論來支持這說法。值得注意的是，澤倫斯基8月27日宣布，烏克蘭成功試射了自製彈道飛彈，但並未透露射程。

回顧2023年8月時，澤倫斯基便透露，烏克蘭成功部署了遠程武器，射程達 700公里。到了 11 月，據澄清，這是一款飛彈，不過並未詳細說明是巡弋飛彈還是彈道飛彈。換句話說，烏克蘭國防工業在打造對抗俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）飛彈系統的武器上，正獲得重大進展。而相關聲明顯示，這很可能是烏克蘭的「游隼」（Sapsan）戰術飛彈系統，也就是「雷霆-2」（Hrim-2）。

而國產彈道飛彈成功試射，標誌著烏克蘭國防工業的重大飛躍。這成就凸顯了大規模量產飛彈，以進行廣泛測試的能力，慮及俄羅斯持續以飛彈襲擊烏克蘭領土，這是一項重大成就。這能力最後意味著可以深入打擊俄羅斯境內的種種重要目標，值得注意的是，莫斯科就在 600-700公里射程內，而在這個範圍裏，還有其他高價值目標。

例如，位於薩拉托夫（Saratov）附近的「恩格斯」（Engels）戰略航空機場在射程內，而它仍與俄羅斯戰略轟炸機息息相關。此外，諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的黑海艦隊基地也在射程內，甚至連索契同樣都涵蓋其中，而攻打這些目標可能比襲擊克宮更重要。