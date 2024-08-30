今年40歲患有中度智能障礙者的小貞，在中壢某國小擔任行政助理時，因認真負責的態度，熱心助人，因此獲得校務助理的工作，這也是她人生第1份的正式工作，也是憨兒回歸職場的成功案例。（真善美基金會提供／廖姮玥桃園傳真）

「哈囉，我來幫忙你！」是患有中度智能障礙者的小貞，經常掛在嘴邊的一句話，今年40歲的小貞在中壢某國小擔任行政助理時，因認真負責的態度，廣受好評，她純真的笑容與熱心助人的個性，就此獲得校務助理的工作，這也是她人生第1份的正式工作，也是憨兒回歸職場的成功案例。

小貞是父母領養來的孩子，青春期時父親無預警的離家後，從此杳無音訊，獨留小貞一人在醫院照顧生病的母親，2008年時，小貞的母親過世後，無依無靠的她被轉介到真善美社會福利基金會，在真善美的她學習手工的技能，就此發現她天生有著精細的手作能力，擅長串珠與折玫瑰花，這些作品也成為義賣時大家最喜歡的商品。

小貞說，在到國小擔任行政助理前，共做過3份工作，起初被安排到中油做加油服務。2019年因合約中止而轉至真善美憨樂洗車場，2021年憨樂工作隊成立後，小貞在壢小故事森林從事環境維護的工作，同時也是故事憨仔店的小店長及導覽員，並在憨仔店銷售自己的手作商品。

另小貞說，能成為國小正式職員非常驚訝，也會在工作上持續努力，而自己最大的夢想就是開一間屬於自己的飾品店，透過最愛的手作與大家分享幸福。

真善美基金會表示，一般人看待憨兒的態度，總覺得他們什麼都不會，但其實每個人都有與生俱來的才能，但他們欠缺只是一個機會，現在小貞成功順利回歸職場，希望外界能揮別對憨兒的異樣眼光。