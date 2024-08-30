一名網友就讀台灣科技大學電機工程系，原本自認還不錯，但發現網路上不少人都不看好科大生，他大嘆「好像怎樣都比不過普通大學的學生」。話題掀起熱議，一票網友直言，台科電機已經很棒了，而且以電子業來說，台科大是業界最愛用的學校之一。

原PO在Dcard發文表示，剛考上台科大電機系時，以為已經到了人生巔峰，沒想到網友卻狂噴科大，認為科大排在普通大學後面，他嘆「好像怎樣都比不過普大學生，突然覺得所做的一切努力，在一般高中生眼裡根本不值得一提。」

話題引發熱烈討論，許多網友認為台科電機已經很厲害，「台科大電機應該是科大價值最頂的系了」、「在電子業裡，台科算是業界愛用的學校之一」、「台科大在高職圈被捧成神，也確實名額很少、很難考。」

也有網友直言，現在戰學校沒有用，將來出社會各憑本事和運氣，「不用跟別人比，工作幾年後會發現你屌打很多比你會念書的。」