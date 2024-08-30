博大29日舉行法說會，博大電源產品主攻利基、少量多樣市場，受到醫療、鐵道、工業客戶處於庫存去化，博大今年營運表現平平，上半年稅後盈餘為3.02億元，年減10.44%，每股盈餘為3.68元，累計前7月合併營收為9.21億元，年減19.26%。

儘管傳統旺季來臨，今年的旺季看起來仍是淡淡的，博大表示，第3季營運應可挑戰第2季，第4季與第3季差不多，毛利率也與第2季相近。

不過，雖然今年營運溫溫的，隨著客戶端庫存逐步去化，長單也開始現蹤，博大表示，歐美及大陸部分鐵道訂單能見度不僅到明年，甚至可以看到後年，醫療及工業訂單也逐漸回穩，明年看起來會比較樂觀。

在產能部分，博大台中新廠預訂今年第4季拿到使用執照，並於明年第1季進入試產，產能預估為舊廠的1.5倍，至於越南新廠目前規畫進度為今年第4季拿到建照，2025年第4季完工，並於2026年第1季試投產，至於總產能尚在規畫中。