第三季進入傳統旺季，年底聖誕節拉貨的訂單陸續浮現，原相預計第三季營收可穩定成長。產品表現上，電競和一般滑鼠都會成長，遊戲機也會比第二季好，至於其他產線則是有增有減。毛利率部分，原相表示，由於產品組合與第二季無太大差異，但NRE(委託設計)收入減少一些，因此單季整體平均毛利率會稍微季減，但不會差太多。第三季份用會因研發人力與新品研發而增加，第三季營業淨利率與第二季差異不大。

原相目前訂單能見度有越來越好，但短單與急單依舊存在。整體來說，由於下半年為傳統旺季，故原相預期，下半年會比上半年好，今年也會比去年好。

除基本面漸入佳境外，近期遊戲產業颳起一陣《黑神話：悟空》，法人預估，這預示著陸系開發商在PC／主機平台上的製作能力正在提高，未來將有更多3A項目進入全球市場，由於原相為Switch手把感測晶供應商，隨著3A項目大作進入市場的數量持續增加，屆時原相也可為受益。