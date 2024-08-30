路透最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗以支持率45%，領先共和黨對手川普的41%，這代表她持續激起選民的支持，民調也指出，賀錦麗的女性和拉丁裔選民支持率升高，這讓賀錦麗愈來愈有機會入主白宮。然而，她在關鍵數州的民調仍落後川普。

路透社/益普索（Ipsos）今天公布的民調指出，美國副總統賀錦麗在登記選民間支持率領先前總統川普4個百分點。相較於7月，她的民調表現愈來愈好。

在最新民調中，賀錦麗的女性和拉丁裔選民支持率升高。民調是在截至本月28日為止的8天內進行，誤差範圍為2個百分點。在女性和拉丁裔選民間，賀錦麗皆以支持率49%，也就是高達13個百分點的差距，大幅領先川普的36%。

路透／益普索在7月進行的4次民調顯示，賀錦麗在女性和拉丁裔選民間支持率，各比川普多9個和6個百分點。

川普在白人和男性選民間支持率的領先程度，則皆與7月民調結果類似。不過，最新民調指出，他在無大學學歷選民間的優勢從7月的14個百分點，降至7個百分點。

雖然全國民調是反映選民觀點的重要指標，但各州選舉人團（Electoral College）的投票結果才是勝負關鍵。因此，少數幾個搖擺州可能會決定總統大選結果。路透民調顯示，在威斯康辛州、賓州、喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅來納州、密西根州及內華達州等搖擺州，川普的登記選民支持率為45%，領先賀錦麗的43%。

這項全國民調蒐集了4253名美國成人的意見，其中包括3562位登記選民。