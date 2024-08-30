金城警分局長陳盈元親自牽著幼兒園學童過馬路，保護學童上下學安全。(圖／警方提供)

為保護學童上下學安全，並提升校園周邊見警率，金門縣警局金城、金湖分局員警開學日配合轄區各級學校規畫「護童專案」勤務。(圖／警方提供)

全國各級中、小學新學期今(30)日開學，為保護學童上下學安全，並提升校園周邊見警率，金門縣警局金城、金湖分局員警配合轄區各級學校規畫「護童專案」勤務，一早六點多便編排員警在校門口維護學校周邊交通秩序，協助學校老師、導護媽媽及志工引導學童上學，一同守護學童安全。藉由執行護童勤務，使民眾遵守交通規則、禮讓學童，以確保學童用路安全，讓家長安心。

縣警局提醒家長，如需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間，同時呼籲家長應當孩子的榜樣，行人穿越馬路時應走行人穿越道，切勿當低頭族及任意穿越車道，並遵守號誌管制；縣警局將持續實施交通安全及犯罪預防宣導，不遺餘力守護校園，期使學生養成遵守交通規則習慣，並學習保護自身安全，防範危險於未然。

縣警局表示，開學後，該局少年警察隊及各分局偵查隊員警將同時加強巡視學校周圍，留意可疑人、事、物，並於開學後一個月內召開「校園安全座談會」，向各級學校詢問學校治安狀況，有無需警方協助，以提升校園安全，警方也強化與校方的聯繫網絡，以利在第一時間得知最新消息，維護學生的人身安全。

縣警局長陳錦文呼籲，用路人行經學校周邊道路時，請減速慢行，並優先禮讓行人，也提醒接送孩子上下學的家長們，請務必配合警方及學校老師、導護媽媽及志工的指揮，切勿有違規停車或併排停車的行為，以免影響學校周邊的交通秩序，共同維護學童安全。