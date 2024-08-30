國民黨副主席夏立言訪中會見中國國台辦主任宋濤，並表示「只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定」，民進黨今（30日）表示，破壞台海現狀與威脅區域和平的從來都是中共當局的灰色地帶擴張作為，責任從來不在台灣。

民進黨強調，國民黨不僅視而不見，還附和中共立場，幻想堅持九二共識就能帶來和平，完全背離台灣民意。

民進黨指出，國際社會對於台海安全的憂心，來自中國軍事威脅與威權擴張的野心，這些不安定的因子，不僅僅是針對台灣，而是整個印太區域。

民進黨指出，中國近期運用「灰色地帶衝突」等手段頻繁滋擾周邊國家。除了對台灣金門水域與台海中線的侵擾外，在南海與菲律賓公務船頻繁發生碰撞，甚至派遣軍機侵入日本領空。從台海、南海到東海，處處可見中國發動「灰色地帶衝突」製造區域情勢緊張，試圖改變現狀的霸權行為。

民進黨質疑，當中共當局的行動已經引發周邊國家與國際社會高度疑慮、深感威脅之際，只有國民黨還像活在「平行宇宙」，不去譴責中國的窮兵黷武與威脅和平，反而把區域情勢升高的責任歸咎到「台灣政府沒有承認九二共識」，恐怕多數台灣人民都無法認同。

民進黨強調，中國國家主席習近平已經清楚定調九二共識就是「同屬一中，共謀統一」，還要進一步推動「一國兩制台灣方案」，完全沒有中華民國台灣存在的空間。同時，台灣主流民意有近八成反對九二共識，顯然所謂九二共識絕不是保證和平的「補藥」，反而是有害台灣國家主權和民主自由的「毒藥」。

民進黨表示，面對中國的灰色地帶衝突等作為，台灣會持續強化與國際社會的合作，加強自身實力與韌性以確保和平。

民進黨呼籲國民黨，正視台灣是國際社會負責任的夥伴，世界局勢已經改變，擁抱不存在的「九二共識」，只會在國際社會鬧笑話。夏立言如果真的在乎台灣利益，不妨與中國當局討論《聯合國2758號決議文》，為台灣爭取國際參與空間。