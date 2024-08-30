蔡英文總統「論文門」案，媒體人彭文正委任律師張靜因前年在法庭拍桌罵法官張詠惠「混蛋」，遭台北地檢署依妨害公務等罪起訴，也被法官提告。台北地方法院今（30）日宣判，依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役。可上訴。

張靜出庭應訊時說，他不是辱罵張詠惠而是「怒」罵張詠惠。張靜說，張詠惠審論文案一審、更一審前後3年，他無法忍受才罵人，而且他還罵了張詠惠「無恥」、「不要臉」，他忍耐張詠惠3年多才出口罵人，不能算有罪。

彭文正質疑蔡總統學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，一審的北院認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

二審台灣高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。

論文門案審理期間，前年11月30日北院開庭時，彭文正委任律師張靜當庭拍桌痛罵法官「混蛋」、「沒看過這麼混蛋的法官」，台北地院政風室調查後，認為張靜涉犯《刑法》第140條侮辱公務員等罪嫌，向北檢告發，並以張違反《律師法》部分，另函請相關律師公會處理。

★未經判決確定，應推定為無罪。