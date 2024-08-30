八德分局於轄區各級中小學都會有員警搭配導護人員，在路口執行交通指揮工作，另也編派巡邏警網兼任疏導工作，針對校園周圍違規停車加強勸導，並藉由增加見警率，維護學童上下學安全。（八德警分局提供）

隨著暑假的結束，各國、高中、小學於8月30日開學，為了確保學童在交通和校園環境中的安全，桃園市政府警察局蘆竹分局特別加派警力，在轄區內各國小展開護童勤務及宣導活動，同時還派出了警察大頭娃娃,這些可愛的角色在校門前迎接學童，為開學日增添了歡樂的氣氛，也減緩剛上學學童的不安與緊張。

為維護學童交通安全和校園安全，蘆竹分局在上學的時段及路段，加派警力透過交通疏導,及守望的方式來守護學童安全。同時也針對「路口停讓、行人違規」、兒童保護等加強宣導，由員警手持交通及婦幼安全宣導標語，讓家長送學童上課的同時，增進交通守法觀念，此外,蘆竹警分局還特別出動警察大頭娃娃，讓大頭娃娃在錦興國民小學校門前陪伴學童,為他們的安全上學之路增添一份溫馨和安心。

蘆竹分局長林鼎泰表示，9月不僅是開學月、也是全國交通安全月，今年主題為「人本交通-停讓文化」，提醒用路人落實「車輛慢看停、行人安全行」蘆竹警分局將繼續強力宣導交通安全,喚起大家對於交通安全的關心與重視。

另八德警分局也說，根據往年經驗，上午7至8時為各學童家長接送學童最密集之時段，現場易造成交通壅塞情形，轄區各級中小學都會有員警搭配導護人員，在路口執行交通指揮工作，另也編派巡邏警網兼任疏導工作，針對校園周圍違規停車加強勸導，並藉由增加見警率，維護學童上下學安全。

八德分局長王鉉仁呼籲，各用路人及家長，在載送學童時應遵守道路交通規則觀念，駕車接送如需停放車輛陪伴學童進入校園時，應尋找合法停車空間，切勿違規停車或併排停車；也請學童乘坐汽車時繫好安全帶，下車時應注意後方來車並應兩段式開啟車門，並提醒兒童勿在道路奔跑、嬉戲、追逐，應確實觀察四周車輛，才能確保自己的安全。