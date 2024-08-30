00919追蹤臺灣精選高息指數，除關注大市值及流動性佳的龍頭標的，並再優化高息優勢，讓存股族能完整參與台灣企業當年已宣告高息，同時精選具獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，再結合收益平準金制度，有助於配息穩定性。

00946則可說是科技版的00919，相較市面上既有訴求科技與股息兼具的台股ETF，對成分股的篩選更在意其投資價值與成長潛力，首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮使資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌特性，可為投資組合帶來穩定收益。

在高息股選擇方面，謝明志指出不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，台股長期仍受惠AI趨勢與科技創新題材帶動，台灣科技廠扮演全球供應鏈要角，受惠程度高、後市表現可期，且當中不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業。

洪祥益建議投資人，不妨透過選股邏輯訴求精選獲利能力與配息能力俱佳的台灣科技股，甚至將外資認同度納入考量、進一步強化選股品質的台股科技高息ETF來參與行情。市場法人表示，00919將在9月第6次配息，00946則是月配型，可提前卡位掌握獲利契機。